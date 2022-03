Ucraina: Pam Panorama,raccolta fondi per aiuti a popolazione

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - Pam Panorama ha attivato una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dall'emergenza in Ucraina. I clienti avranno la possibilità di effettuare una libera donazione alla cassa e Pam Panorama raddoppierà l'importo donato, fino ad un massimo di 250 mila euro, come contributo da parte dell'azienda. Una volta terminata la raccolta fondi l'intero ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Tutti i 600 punti vendita della storica insegna saranno coinvolti nell'iniziativa solidale, dal 24 marzo al 30 aprile.

"Il dramma che sta vivendo il popolo ucraino ci riguarda da vicino - dichiara Dominga Fragassi, responsabile corporate Pam Panorama - Essere vicini e presenti anche in territori distanti è uno dei nostri impegni più importati. La nostra insegna da sempre cerca di instaurare un rapporto di famigliarità con i propri clienti ed è proprio a loro che chiediamo un piccolo gesto solidale, che noi raddoppieremo, a favore di popolazioni che stanno vivendo momenti di così grande apprensione e difficoltà." (ANSA).