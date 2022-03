Scontro tra auto, due donne morte nel Trevigiano

(ANSA) - PREGANZIOL, 24 MAR - Due donne di Preganziol (Treviso), di 51 e 63 anni, sono morte la scorsa notte poco lontano da casa a causa della collisione tra la loro vettura ed un'auto di grossa cilindrata condotta da un giovane di 25 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto hanno operato Suem e Vigili del fuoco. (ANSA).