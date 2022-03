Malagò 'Bosco dello Sport importante per Milano-Cortina'

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Esprimo il mio più sentito apprezzamento al Sindaco Brugnaro e al Comune di Venezia per il progetto legato alla creazione del 'Bosco dello Sport'. Un investimento significativo che testimonia la centralità attribuita dall'amministrazione cittadina al movimento, come vettore di benessere sociale. Lo stadio e l`arena garantiscono un'offerta multidisciplinare che gratifica la nostra accezione universale e schiude una prospettiva importante anche in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, nel segno della sostenibilità." Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò relativamente al progetto di realizzazione del Bosco dello Sport a Venezia.

"Sono felice di un modello virtuoso - ha detto ancora Malagò - che deve rappresentare un esempio importante per iniziative analoghe, fondate sul ruolo nevralgico dello sport per la crescita del territorio e del paese". (ANSA).