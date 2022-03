Vino: etichette Ca' Rugate entrano nella Guida ai Vini Bio

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - I vini di Ca' Rugate, cantina di Montecchia di Crosara in provincia di Verona, nella Guida ai Vini Bio. Le 3 foglie d'oro sono state assegnate al Soave Classico "Monte Fiorentine 2019", all'Amarone della Valpolicella Punta 470 2017 ed al Lessini Durello Riserva Amedeo 2016.

Soddisfatto l'enologo Michele Tessari, titolare di Ca' Rugate.

"Guida Bio nasce con l'intento di valorizzare le scelte ecosostenibili del mondo enologico e di altri comparti della produzione agricola, raccontando esperienze di quanti hanno deciso di intraprende questa strada" spiega Michele Tessari nella quiete dei suoi vigneti "avere ottenuto con tre nostri grandi vini le 3 foglie d'oro costituisce un motivo d'orgoglio per me e la mia famiglia in quanto si tratta della guida, la cui consultazione è gratuita per tutti, che valorizza le aziende italiane a conduzione biologica". Il patrimonio vitato di Ca' Rugate è di circa 90 ettari, coprendo le aree del Soave Classico, Valpolicella e Lessini Durello. (ANSA).