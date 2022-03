Incidenti sul lavoro: operaio muore colpito da rondella

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - Un uomo è morto ieri sera in un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda di Marano Vicentino (Vicenza), la Bomar Engineering, situata nella zona industriale.

L'operaio eseguendo una lavorazione su una fresatrice quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito violentemente al torace da una rondella di metallo. Immediato l'allarme al Suem 118, ma all'arrivo sul posto i sanitari non hanno potuto che accertare il decesso. Sul posto anche i tecnici dello Spisal dell'Ulss n.7 e i carabinieri. (ANSA).