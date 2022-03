Capannoni online, 32 mila stabili censiti a Padova e Treviso

(ANSA) - TREVISO, 22 MAR - Un geoportale di semplice fruizione, in cui è contenuto un database in cui sono aggregati migliaia di dati su 32 mila capannoni industriali nelle province di Padova e Treviso, sui 92 mila presenti in Veneto, che ricoprono 41.300 ettari, vale a dire il 18,4% della superficie consumata, e dei quali il 12% sono dismessi e inutilizzati.

E' il risultato di un'iniziativa di censimento, presentata oggi a Treviso, avviata due anni fa su iniziativa di Assindustria Venetocentro, chiamata "Capannoni On/Off", in collaborazione con le Camere di commercio di Padova e di Treviso e con il Consorzio Bim Piave.

Lo scopo centrale è di favorire i progetti di trasformazione rigenerazione degli immobili e di valorizzare perciò al meglio il patrimonio esistente. Questo, ha spiegato la vicepresidente di Avc Paola Carron, "per evitare nuovo consumo di suolo, nel rispetto degli obiettivi comunitari nel rispetto degli obiettivi comunitari e cui si è allineata la Regione Veneto con la legge in materia di contenimento del consumo del suolo".

All'evento hanno partecipato, tra gli altri, i vertici delle due amministrazioni provinciali, Fabio Bui e Stefano Marcon, il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, e l'assessore regionale al patrimonio, Francesco Calzavara. (ANSA).