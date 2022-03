Cortina,villaggio Olimpico 2026 diventi residence pendolari

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 21 MAR - Un villaggio olimpico che, terminate le gare, possa rimanere a disposizione della comunità diventando un centro servizi per sportivi e lavoratori.

E' la proposta elaborata da una serie di associazioni di operatori economici di Cortina d'Ampezzo (Belluno), rivolta alle istituzioni locali e ai soggetti a vario titolo coinvolti nella predisposizione della località alpina per i Giochi olimpici invernali del 2026.

A Cortina, spiegano i proponenti, mancano almeno mille posti letto per il personale scolastico, sociosanitario, della pubblica sicurezza oltre al personale relativo ad alberghi, ristoranti, negozi, impianti di risalita, tutti lavoratori obbligati, per gran parte dell'anno, a spostamenti pendolari con grandi conseguenze sul traffico e dunque sull'inquinamento della valle. "A supporto della sostenibilità del progetto - scrivono i firmatari del documento - il Comitato delle associazioni dà la propria disponibilità a costituire una struttura consortile per la gestione del 'Villaggio dello sport e del lavoro', prevedendo il pagamento di un canone annuo proporzionato a numero di posti letto e infrastrutture disponibili". (ANSA).