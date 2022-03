Energia: biomasse per edifici pubblici in Comune nel Bellunese

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Una caldaia a biomassa da 500 KW riscalda da due anni 4 edifici pubblici nel comune di Seren del Grappa (Belluno). Si tratta della palestra, della scuola elementare e media, di un centro servizi con farmacia, studi medici, assistente sociale, museo, biblioteca e sala civica e il municipio. Lo afferma il sindaco Dario Scopel secondo il quale "oltre ad una convenienza economica, con il cippato a 60 euro al Mw contro i circa 80 del metano, è necessario guardare con visione strategica, perché scaldare con una caldaia a biomassa significa valorizzare un'enorme ricchezza a portata di mano". "Si utilizza legname proveniente dai boschi della nostra provincia - spiega - utilizzando anche gli scarti che altrimenti resterebbero ammassati nei boschi, contribuendo così alla loro manutenzione e prevenendo i dissesti".

L'impianto di Seren del Grappa è dotato di elettrofilitri,, che, spiega il Sindaco "diminuiscono ancora di più l'esigua quantità di polveri rilasciate". Secondo Scopel "è necessario credere e spingere sulla filiera del legno, sia come materiale nobile sia come carburante, perché questo porta a creare un indotto, posti di lavoro e sviluppare l'economia". "È necessario spingere - conclude - affinché si creino consorzi forestali per superare il forte frazionamento fondiario che spesso limita la possibilità per le imprese forestali di operare". (ANSA).