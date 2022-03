Dl Ucraina bis: Grimaldi (Alis), Governo ha accolto istanze

(ANSA) - VERONA, 19 MAR - "Siamo molto lieti che proprio ieri il Consiglio dei Ministri abbia accolto alcune delle nostre istanze evidenziate pubblicamente anche durante queste quattro giornate, e riguardanti in particolare il settore dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità attraverso le misure incentivanti Marebonus e Ferrobonus". Così il presidente di Alis, Guido Grimaldi, ha commentato gli esiti del Consiglio dei Ministri di ieri, nella giornata conclusiva della fiera LetExpo di Verona.

"La fiera - ha aggiunto Grimaldi - che ha coinvolto oltre 200 espositori, 100 momenti di confronto e oltre 40.000 visitatori, ha raggiunto l'obiettivo che auspicavamo, e cioè rafforzare ulteriormente il dialogo con le Istituzioni e il mondo pubblico proponendo soluzioni concrete che, come in questo caso, sono state recepite a livello governativo. Ringraziamo pertanto il Governo per l'attenzione mostrata nei confronti del nostro settore, in particolare per aver autorizzato la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 per il Marebonus e di ulteriori 19 milioni per il Ferrobonus. Come emerso anche dai dibattiti qui a Verona, questo è un intervento importante che speriamo - ha concluso - possa trovare immediata applicazione per supportare le imprese ed il trasporto intermodale". (ANSA).