Vicenza Jazz celebra il centenario di Charles Mingus

(ANSA) - VICENZA, 18 MAR - Oltre cento concerti per i 100 anni di Charles Mingus: la 26/ma edizione del festival "New Conversations-Vicenza Jazz", presentata oggi nel capoluogo berico, affronterà con la sua celebre ricchezza di eventi l'anniversario della nascita di una delle figure più rilevanti della storia della musica afroamericana. Dopo due edizioni segnate dalla pandemia il festival, uno degli appuntamenti jazzistici più importanti in Italia e conosciuto anche a livello internazionale, ritorna nella sua tradizionale collocazione, dall'11 al 22 maggio, con un programma artistico esuberante per produzioni originali, omaggi mingusiani e grandi nomi, con le serate finali ospitate nella splendida cornice del Teatro Olimpico. Ad esibirsi si alterneranno grandi nomi, da Bill Frisell a John Scofield, da Joe Lovano ad Avishai Cohen, Richard Bona assieme ad Alfredo Rodriguez, David Murray, John Surman, e ancora il ritorno dei Doctor 3, Enrico Rava con Fred Hersch e l'inedita partecipazione di Maria Pia De Vito. La grande novità dell'edizione 2022 sta nel "raddoppio" del cartellone a metà luglio con una quattro-giorni all'aperto, in programma a Parco Querini, con altri artisti di fama mondiale come il Cross Currents Trio (con Dave Holland, Zakir Hussain e Chris Potter), Kurt Elling e Vijay Iyer. (ANSA).