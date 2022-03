Pnrr: Carraro, rivedere tempi, 2026 non può essere mantenuto

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 18 MAR - "Bisogna rivedere il Pnrr, con quello che c'è stato, non possiamo pensare che il paletto messo sul 2026 possa essere mantenuto". Lo ha detto il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, intervenendo oggi al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria del Nordest a Cortina d'Ampezzo (Belluno).

"Ci saranno alcuni aspetti da rivedere - ha aggiunto - ma non quello della transizione energetica, anche se ci stiamo accorgendo dei limiti che aveva, con una road map fatta a tavolino da parte di qualche tecnico che non si era reso conto della necessità di altri elementi".

Carraro si è detto convinto che "saranno le energie rinnovabili il futuro del paese ma - ha concluso - dobbiamo rimodulare i tempi ed avere un supporto dal legislatore".

(ANSA).