Covid: fase rialzo in Veneto, +6.061 contagi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - Si conferma la fase di rialzo dei casi Covid in Veneto, anche gli esperti attendono per parlare di effettiva nuova ondata. I nuovi contagi sono stati 6.061 nelle ultime 24 ore, 13 le vittime. L'incidenza di positivi sui tamponi è del 9,23%. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il numero di quanti hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia sale a 1.408.158, quello dei decessi a 14.028.

Balzo all'insù per il dato dei soggetti attualmente positivi, 63.811 (+ 3.144).

Regge invece la situazione negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 764 (-1), quelli nelle terapie intensive 55 (-1).

Resta su numeri residuali l'attività vaccinale. Ieri sono state fatte complessivamente 3.986 somministrazioni, delle quali 210 prime dosi. (ANSA).