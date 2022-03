Covid: Veneto, nuovo balzo dei contagi, +6.829

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAR - Un altro bollettino Covid vicino a quota 7.000 in Veneto, che da alcuni giorni vede rialzarsi la curva epidemiologica. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 6.829 (ieri erano stati 5.795), le vittime sono 7. Lo riferisce la Regione. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.402.097, quello dei decessi a 14.015. Torna a salire di conseguenza il dato dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 60.667 (+ 3.665). Sono invece in calo i report ospedalieri: i malati Covid ricoverati in area medica sono 765 (-9), quelli nelle terapie intensive 56 (-2).

Prosegue su numeri residuali l'attività vaccinale nella regione. Ieri sono state fatte complessivamente 2.937 somministrazioni, delle quali 117 prime dosi. (ANSA).