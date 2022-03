Venezia: Fondazione Berggruen ha acquistato Palazzo Diedo

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAR - Il filantropo Nicolas Berggruen ha annunciato l'acquisto, tramite il proprio Charitable Trust, dello storico Palazzo Diedo, nel sestiere di Cannaregio a Venezia, già sede del Tribunale di Sorveglianza e attualmente in corso di restauro.

A Palazzo Diedo, Berggruen Arts & Culture ospiterà una serie di mostre, installazioni, simposi, e il programma di artist-in-residence che promuoverà la creazione di arte a Venezia. Per dare vita al palazzo durante la fase di ristrutturazione, e rendere visibile al pubblico il suo nuovo ruolo, Berggruen Arts & Culture ha scelto Sterling Ruby per inaugurare il progetto di residenza d'artista, e creerà "A Project in Four Acts", installazione pluriennale il cui primo elemento debutterà il 20 aprile prossimo e sarà esposto per tutta la durata della 59/a Biennale d'Arte.

Direttore artistico di Berggruen Arts & Culture è Mario Codognato, curatore di arte contemporanea, già capo curatore del "Madre" a Napoli e direttore della Anish Kapoor Foundation a Venezia. L'architetto veneziano Silvio Fassi sta supervisionando l'intervento di restauro del palazzo, che aprirà ufficialmente nel 2024, in concomitanza con la Biennale di Venezia.

Esponente di una storica famiglia nell'ambito dell'arte europea del Novecento, Nicolas ha curato l'ampliamento del Museum Berggruen a Berlino. Fondatore del Berggruen Institute, lo ha portato a Los Angeles, Pechino e Venezia. Nella città lagunare ha già acquistato la "Casa dei Tre Oci" alla Giudecca, principale base europea del Berggruen Institute. (ANSA).