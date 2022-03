Ucraina: da hub Verona partiti primi 22 bancali per Leopoli

(ANSA) - VERONA, 16 MAR - Sono partiti nel pomeriggio dal Quadrante Europa di Verona i primi 22 bancali con aiuti per l'Ucraina che saranno trasportati direttamente nella zona di guerra, a Leopoli. Caricati su un Tir giunto dall'Ucraina, i beni di prima necessità arriveranno fra tre giorni.

Nel carico figurano alimenti a lunga conservazione, pannolini per bambini e anziani, prodotti per l'igiene e la prima infanzia e molta acqua, come richiesto nei giorni scorsi dal sindaco Federico Sboarina. Quadrante Europa, su richiesta dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia, è diventato l'hub nazionale per il nord Italia di raccolta e stoccaggio degli aiuti, smistati dalla Protezione civile.

Altri 30 bancali sono pronti per raggiungere le zone di guerra, il confine con l'Ucraina o i corridoi umanitari, secondo le indicazioni che arriveranno dall'Ambasciata Ucraina e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Alla partenza erano presenti Sboarina, il Comandante della Polizia locale Luigi Altamura e per la Protezione civile Davide Perazzoli, che hanno donato all'autista ucraino, Polyansky Vasil, la bandiera italiana.

"Abbiamo caricato davvero tante tonnellate di materiale - commenta Sboarina - arrivate nei magazzini della Protezione Civile, frutto della generosità di Verona, dei Comuni della provincia e del Nord Italia di cui siamo hub. Devo ringraziare i tanti veronesi che, alla spicciolata e a qualsiasi ora, vengono al Quadrante Europa a donare materiale, cibo e acqua". (ANSA).