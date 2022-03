Fiere: a Verona la lotta a dipendenze e per riabilitazione

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Trenta anni di una realtà sociale di orientamento pedagogico-riabilitativo per la disintossicazione e riabilitazione di persone affette da ogni tipo di dipendenza e al loro reinserimento sociale: è quanto viene illustrato, con l'obbiettivo di diffondere la cultura dell'aiuto e della solidarietà, dalla Cooperativa bresciana Lautari onlus, da oggi al 19 marzo alla Fiera LETExpo-Logistics Eco Transport Trade Show di Veronafiere.

Il padiglione 3 è stato allestito con il patrocinio del Coni e la partecipazione della Fondazione dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli e l'associazione Un Calcio per tutti. L'ente promotore Alis - spiegano i Lautari - ha messo ha disposizione uno stand di oltre 3.000 metri quadri.

"Siamo attivi in tutta Italia con 5 sedi - ha sottolineato Andrea Bonomelli, presidente dei Lautari -. In questi giorni sarà data visibilità e spazio ad attività sociali e sportive svolte principalmente dai ragazzi della comunità, supportate dalla presenza e partecipazione sia di noti atleti olimpici e paralimpici sia di campioni dello sport e del calcio, che delle istituzioni e talk di settore". (ANSA).