Prof posta compito:preside,già rimosso, ora indagine interna

(ANSA) - PIOVE DI SACCO, 15 MAR - "Il post è già stato rimosso dalla docente: la scuola sta avviando una indagine interna per valutare le responsabilità disciplinari": lo dice Caterina Rigato, preside dell'Istituto tecnico superiore De Nicola di Piove di Sacco (Padova), in relazione alla pubblicazione su Facebook da parte di una insegnante, Nora Foggiato, del compito di un alunno. La docente non ha riportato nomi o dati che possano ricondurre all'identità dell'alunno, ma il post, uscito due giorni fa, ha suscitato una pioggia di commenti. Una prova che la professoressa, peraltro, ha ritenuto copiata, dandole il voto 1. "Prendo atto di questa situazione - sottolinea la preside - di cui sono venuta a conoscenza solo stamane". (ANSA).