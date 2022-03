Covid: Zaia, è tempo di eliminare tutte le restrizioni

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAR - "In molti si chiedono cosa succederà dopo il 31 marzo. Lo stato d'emergenza immagino che finirà, le stesse parole del generale Figliuolo lo fanno presupporre". Lo ha detto stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi a Venezia.

Per il Governatore il tema principale resta quello delle restrizioni: "è giunto il momento di abbandonarle tutte e fare affidamento sulla responsabilità delle persone. I cittadini - ha aggiunto - non possono pensare che con la fine dell'emergenza ci si possa 'gettare nella mischia'. Dovremo essere consapevoli e seguire il modello giapponese, dosando i nostri comportamenti".

"Auspico che le restrizioni scompaiano e la palla passi ai cittadini", ha concluso. (ANSA).