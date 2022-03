Covid: Veneto; calo dei casi, +1.750 ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAR - Il Veneto registra un deciso calo dei casi Covid, come avviene sempre - per il minor tracciamento nella domenica - il lunedì: sono 1.750 i contagi nelle ultime 24 ore, contro i 3.870 del giorno precedente. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.382.160, quello delle vittime a 13.982. Il dato dei soggetti positivi in isolamento è stabile, 52.812 (+ 68).

Numeri quasi immutati anche negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 769 (-3), mentre rimangono 61 quelli nelle terapie intensive.

Quasi ferma l'attività vaccinale. Ieri sono state 2.172 le somministrazioni in tutta la regione, e solo 74 le prime dosi.

