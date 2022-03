Pnrr: Zaia, necessario e urgente rivedere impostazione

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - "Il Covid lo sconfiggeremo, ma c'è ancora, e dobbiamo mantenere prevenzione, cure e attenzioni personali ai massimi livelli. Oggi, a questa tragedia che ha causato 14 mila morti solo in Veneto, si è aggiunta la follia della guerra in Ucraina, con terribili conseguenze sui civili (alcuni profughi sono già qui a Valdobbiadene ospitati nell'ex Ospedale Guicciardini) e ricadute pesanti sull'economia mondiale". Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, inaugurando oggi, a Valdobbiadene (Treviso) l'edizione 2022 dell'Antica Fiera di San Gregorio, tornata dopo due anni di assenza a causa della pandemia.

"Per questo - ha detto - è necessario e urgente che venga rivista l'impostazione del Pnrr e anche quella della Politica Agricola Comunitaria, pensata ben prima sia del Covid che della guerra. Il mondo agricolo e imprenditoriale sono in sofferenza e tutti i finanziamenti possibili devono andare alle imprese e alle famiglie per fronteggiare la crisi energetica, quella delle materie prime e, in generale, dei rincari pressochè in tutti i settori" (ANSA).