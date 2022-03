Covid: Veneto, costanti i positivi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - La curva dei contagi Covid in Veneto rimane costante nelle ultime 24 ore: il bollettino diffuso stamane dalla Regione riporta 3.870 nuovi casi (contro i 4.584 di ieri), mentre le vittime sono 5, dimezzate giorno precedente. Il totale dei decessi è 13.965. I soggetti positivi in isolamento sono 52.744 (+840). Report con dati in diminuzione arrivano invece dagli ospedali, dove sono 430 (3 in meno di ieri) i malati ricoverati in area medica, mentre restano fermi a 28 quelli in terapia intensiva. Quanto alla somministrazione dei vaccini, sono 9.355 (contro le 8.501 di ieri) le dosi distribuite, delle quali 309 prime dosi. (ANSA).