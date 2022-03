Sudan: rientrato in Italia imprenditore Marco Zennaro

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano bloccato in Sudan per quasi un anno, trattenuto in stato di detenzione, è rientrato in Italia. L'uomo è appena giunto all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della compagnia aerea Turkish Airlines, proveniente da Istanbul.

