Ambiente:Boccaletti presenta il suo libro a'Lo stato dell'acqua'

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Sarà una occasione per fare il punto sullo 'stato dell'acqua. Scenari da una risorsa che cambia' l'incontro organizzato da Coop Alleanza 3.0 per martedì 15 marzo alle 18 nella Biblioteca Salaborsa di Bologna e in diretta streaming su all.coop/academy. L'appuntamento è infatti parte delle attività della Academy di Coop rivolta ai lavoratori e alle lavoratrici Coop ma anche a tutti i soci interessati.

A parlarne saranno il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa e soprattutto lo scienziato e scrittore Giulio Boccaletti, uno dei massimi esperti internazionali di sostenibilità ambientale che presenterà per la prima volta in Italia il suo libro "Acqua.

Una biografia" (pubblicato in Italia da Mondadori) che esplora il ruolo dell'acqua nella storia e nelle società fino ai giorni nostri, come elemento in grado di plasmare l'evoluzione sociale dell'umanità, ed è stato segnalato dal settimanale The Economist nella lista 'The best books of 2021'. "È vero che il ruolo della Cooperativa non può essere risolutivo su temi che afferiscono all'agenda politico - istituzionale, però appartiene alla funzione della cooperazione, e di Coop Alleanza 3.0 in particolare che con oltre 2 milioni di soci è anche una importante organizzazione di massa, mettere a disposizione dei propri soci, dei consumatori e della comunità, strumenti di conoscenza e consapevolezza - ha spiegato Cifiello - Per questo promuoviamo iniziative come queste che sono occasioni di sensibilizzazione su argomenti così importanti e attuali". L'incontro rientra nel programma di "Le voci dei libri" la rassegna culturale, realizzata da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con Librerie.coop e con l'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna. (ANSA).