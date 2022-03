Vaccini: tenta di corrompere farmacista per pass, denunciato

(ANSA) - VICENZA, 11 MAR - Un vicentino di 44 anni è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Padova per aver tentato di corrompere un farmacista per avere il pass 'rafforzato'. E' lo stato lo stesso farmacista, abilitato alla somministrazione di vaccini anti Covid-19, a chiamare i finanzieri riferendo di aver ricevuto messaggi on line e poi sul suo telefonino con la proposta di simulare la vaccinazione in cambio del pagamento di un compenso. I militari hanno così individuato il titolare dell'utenza telefonica da cui erano stati inviati i messaggi, il 44enne vicentino, a cui è stato sequestrato il cellulare, sentendolo poi su quanto era avvenuto. Al termine, l'uomo è stato denunciato per istigazione alla corruzione nei confronti del farmacista, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio. (ANSA).