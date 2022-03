Ucraina: attivati 3 hub tra Verona, Venezia e Treviso

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAR - Istituiti in Veneto tre hub per accogliere temporaneamente i profughi ucraini: a Isola della Scala (Verona), a Noale (Venezia) e a Valdobbiadene (Treviso).

Lo rende noto il presidente della Regione, Luca Zaia.

All'interno i profughi vengono accolti e, entro 4-5 giorni, possono essere collocati altrove. Vi saranno effettuate le prime visite mediche, lo screening, le vaccinazioni e tutti i trattamenti sanitari necessari compresa l'assistenza psicologica.

Le strutture sono l'ex-ospedale Isola della Scala (100 posti per gli arrivi a Verona e Vicenza), un'area dedicata dell'ospedale di Noale (100 posti per gli arrivi in provincia di Venezia, Padova e Rovigo) e l'ex-ospedale di Valdobbiadene (100 posti per gli arrivi di Treviso e Belluno). A questi ne seguiranno altri con l'obiettivo di aumentare progressivamente il numero di posti di accoglienza disponibili.

A ieri il numero degli arrivi registrati in Veneto dalle Prefetture si assesta intorno a 2.900 persone, in maggioranza in provincia di Treviso (948). Ieri sono stati effettuati 663 tamponi per un totale di 2.975 (tasso di positività all'1,71%).

Le persone che hanno compilato il form per la disponibilità ad offrire alloggio sono 2.966, per un'offerta complessiva di 6.300 posti letto. L'importo complessivo versato sul conto corrente regionale dedicato ha raggiunto quota 315.286 euro in base a 2.063 versamenti. (ANSA).