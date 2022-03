Ucraina: Verona con Roma e Napoli hub nazionali per aiuti

(ANSA) - VERONA, 10 MAR - Verona sarà hub nazionale per il nord Italia di raccolta e stoccaggio dei beni di prima necessità per l'Ucraina. Gli altri due, per il centro è il sud, saranno a Roma e a Napoli. Lo si è appreso oggi nel capoluogo scaligero.

E' stata direttamente l'Ambasciata d'Ucraina a chiedere, al Ministero degli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, che Verona diventasse centro nevralgico per gli aiuti.

Una scelta dovuta alla posizione geografica favorevole, che rende Verona strategica sia per la raccolta che per la partenza dei beni verso le zone di guerra, sia alla disponibilità data dal sindaco appena scoppiato il conflitto. Al Quadrante Europa, l'Interporto già punto di deposito degli aiuti del territorio, saranno stoccate tonnellate di prodotti, dal cibo ai farmaci da banco, provenienti dalle altre regioni del nord. (ANSA).

Agenzia ANSA Ucraina: in Veneto giunti finora 2.500 profughi - Veneto "Secondo i dati che abbiamo raccolti i profughi ucraini arrivati finora in Veneto sono 2.500". Lo ha riferito il governatore del Veneto Luca Zaia. (ANSA)