Il Veneto e le sue bellezze in un docufilm di Rizzo

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Presentato a Roma, dopo il passaggio al mercato del Festival di Berlino 2022, IL VECCHIO E LA BAMBINA, docufilm diretto da Sebastiano Rizzo (NOMI E COGNOMI, GRAMIGNA) con Totò Onnis, Maria Grazia Cucinotta e la piccola Giada Fortini.

Prodotto da Corrado Azzollini per Draka Production, con la partnership di HGV Italia, il film più che puntare alla fiction, al racconto, è un lavoro con protagonista il paesaggio e che ha dunque un'anima promozionale del territorio veneto.

E questo ripercorrendo i luoghi visitati e vissuti da Ernest Hemingway durante la sua permanenza lì, dalla Grande Guerra in poi.

Al centro di tutto, il viaggio solitario di un uomo (Onnis) che, da solo o insieme alla sua nipotina, visita ville Palladiane, fiumi e monti della regione tra la meraviglia della nipote che ha un'affidabile e attenta nonna (interpretata dalla Cucinotta).

Insomma l'anima di questo film, che per ora verrà mostrato a festival internazionali, più promozionale che fruibile da un pubblico ordinario, sta tutta nel suo apparato produttivo. È infatti un'opera finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Inoltre ci sono la Regione Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, realizzata nell'ambito del progetto di cooperazione interterritoriale 'Veneto Rurale' ideato e promosso da un partenariato di GAL (Gruppo di azione locale) veneti. Vale a dire: GAL Venezia Orientale - capofila, GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Patavino con il Comune di Arquà Petrarca, GAL Montagna Vicentina e GAL Polesine Adige.

L'Iniziativa è supportata dall'Assessorato alla Cultura della Regione Veneto e da Fondazione Veneto Film Commission, e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. (ANSA).