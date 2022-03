Covid: Veneto, +1.567 contagi, vaccini quasi fermi

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAR - Scende sotto quota 2.000 il numero dei nuovi contagi Covid in Veneto nelle 24 ore. Il bollettino odierno riporta 1.567 nuovi positivi, su un totale di 15.575 tamponi (10%). L'incidenza è di 495 nuovi positivi su 100.000 abitanti, l'Rt (indice di trasmissibilità) scende a 0,80%.Si registrano 7 decessi, per un totale di 13.907 vittime dall'inizio dell'epidemia. Gli infetti totali salgono a 1.353.537.

Variazioni poco significative sul fronte dei dati ospedalieri: tornano a crescere di poco i ricoveri in area medica, 907 (+12), mentre si abbassano quelli nelle terapie intensive 82 (-3).

Crollo invece dei numeri della campagna vaccinale. Ieri sono state effettuate solo 1.998 somministrazioni, e di queste appena 121 prime dosi. Restano stabili così le percentuali di copertura vaccinale: al 64,5% quella di chi ha fatto la terza dose, e al 32,7% quella dei ragazzi tra 5 e 11 anni che ha effettuato almeno la prima dose. (ANSA).