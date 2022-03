Banca Etica: 15 mln obbligazioni per imprenditoria donne

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAR - Banca Etica lancia un prestito obbligazionario per 15 milioni di euro da destinare a imprese femminili, come definite dal Codice delle Pari Opportunità.

Tutti i finanziamenti erogati saranno visibili sul sito dell'istituto di credito.

Il prodotto ha la durata di 8 anni, con tasso fisso all'1,15% lordo, pari allo 0,851% netto. Il periodo di collocamento va dal 10 febbraio all'11 aprile prossimo, con investimento minimo di 1.000 euro e multipli. E' destinato a clienti risparmiatori, retail o professionali, con propensione al rischio moderata e l'obiettivo di allocare risorse a medio-lungo termine in un prodotto di risparmio semplice e che generi un flusso di reddito costante.

Per la presidente, Anna Fasano, "Banca Etica si impegna per fare crescere il credito alle imprese femminili: nel 2020 abbiamo finanziato 445 imprese, pari al 28,6% del totale delle organizzazioni finanziate; considerato che in Italia tali imprese sono il 22% del totale possiamo dire di aver avviato un percorso positivo. Tra il 2020 e il 2021 il volume di nuovi impieghi verso le imprese femminili è cresciuto da 34,2 a 39,6 milioni (+15,7%). La quota di nuovi finanziamenti verso imprese femminili è cresciuta dal 19 al 21,7%". (ANSA).