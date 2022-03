Serie A: quattro rigori a Venezia, ma fa festa il Sassuolo

(ANSA) - VENEZIA, 06 MAR - Nella 'festa del rigore' a Venezia gioisce solo il Sassuolo, che espugna il Penzo per 4-1 (3 penalty a favore) e inguaia la squadra di Zanetti, un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite. Una gara mai in discussione, nella quale i lagunari hanno sciupato anche la chance dell'unico rigore loro concesso, nel finale, con Aramu, con tiro parato da Consigli. Quattro rigori in una sola partita, evento piuttosto raro, ma tutte le decisioni prese, più dalla Var che da Pairetto, sono parse corrette. Paolo Zanetti aveva chiesto ai suoi di dare tutto e invece è parso un Venezia troppo rinunciatario, almeno nel primo tempo. Muso lungo invece per il tecnico in sala stampa: "E' stata una partita che a livello di episodi è stata completamente 'no'. Il risultato è bugiardo, le occasioni sono state più o meno le stesse per entrambi, con la differenza che loro quando si affacciavano o era rigore o occasione". "Abbiamo un problema psicologico importante. Dopo un minuto eravamo sotto uno a zero, preparo la partita da una settimana e poi andiamo subito sotto". (ANSA).