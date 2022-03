Incendio in appartamento Vicenza, inquilino gravissimo

(ANSA) - VICENZA, 05 MAR - Un uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Vicenza a causa delle ustioni riportate in un incendio scoppiato nella tarda serata di ieri in un appartamento del capoluogo berico.

Secondo una prima ricostruzione il rogo è divampato poco prima delle ore 23:00 al secondo piano di una palazzina, con fiamme visibili dalla strada. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, per un totale di nove operatori, che utilizzando l'autoscala sono entrati con gli autorespiratori nell'appartamento in fiamme, rinvenendo l'uomo per terra.

Il ferito, ustionato in gran parte del corpo, è stato portato fuori e subito assistito dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferito nel nosocomio San Bortolo, dove è stato subito dirottato in Rianimazione. Nel frattempo i pompieri hanno spento l'incendio, che ha interessato principalmente il soggiorno dell'alloggio, facendo poi rientrare i condomini che erano stati evacuati. (ANSA).