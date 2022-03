Ucraina: Zaia, in Veneto già 30 letti per bambini malati

(ANSA) - VENEZIA, MAR 4 - Il Veneto ha a disposizione 30 posti letto nelle varie strutture ospedaliere della regione per i bambini malati provenienti dall'Ucraina. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia.

"Siamo in grado - ha precisato - di portare una trentina di bimbi su cui si potrebbe fare un intervento di aiuto. Tra letti di oncologia, pediatrici, dialisi e terapie intensive neonatali abbiamo 30 posti tra due Aziende sanitarie e hub. C'è totale disponibilità", ha concluso.

Sul conto corrente della Regione Veneto per l'Ucraina (Iban IT65G0200802017000106358023 - Bic/swift UNCRITM1VF2), aperto da ieri, sono intanto pervenuti 397 versamenti per un importo complessivo di 45.208 euro. (ANSA).



