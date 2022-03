Lucio Dalla, omaggio all'Arena di Verona il 2 giugno

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "DallArenaLucio": il 2 giugno una serata-evento dedicata al genio di Lucio Dalla, all'Arena di Verona. A dieci anni dalla scomparsa, saranno i grandi nomi della musica italiana a rendergli omaggio, occasione per i protagonisti dell'evento di raccontare al pubblico l'artista immenso, unico e geniale che è stato Lucio Dalla, il suo smisurato talento, e il rapporto che lega ognuno di loro alle canzoni che il cantautore ci ha lasciato in eredità. "Ho fortemente voluto che questo evento si tenesse a Verona", dichiara Gianmarco Mazzi, direttore artistico e ad di Arena di Verona Srl. "Ero amico di Lucio e so quanto amasse l'Arena. Il nome dell'evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento". I biglietti per il 2 giugno sono disponibili su ticketone.it e vivaticket.it a partire dal 4 marzo, giorno di nascita del grande artista. (ANSA).