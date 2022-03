L'Arena di Verona si trasforma in "museo di se stessa"

(ANSA) - VERONA, 04 MAR - L'Arena di Verona diventa "museo di se stessa" per raccontare una storia lunga duemila anni, dall'epoca romana al Medioevo, passando dal Risorgimento ad oggi. Un percorso che si concentrerà sulle due "anime" dell'anfiteatro, quella del monumento vero e proprio e quella che lo rende il tempio della musica per eccellenza. Un'idea che si concretizza attraverso il concept messo a punto dalla Soprintendenza ai beni culturali e dal Comune, un progetto che darà una svolta alla fruizione dell'anfiteatro e alla sua valorizzazione durante tutto l'anno. Gli arcovoli diventeranno piccole sale museali, ci saranno un bookshop e una caffetteria permanenti, in linea con l'obiettivo di dotare tutto il sistema museale civico di spazi e servi adeguati e moderni. I visitatori troveranno i reperti che il monumento stesso ha "restituito" nel corso delle campagne archeologiche degli ultimi decenni, dalle monete agli utensili fino alle eccezionali sepolture emerse nei mesi scorsi, che saranno esposte. E poi cartografie, documenti, immagini e fotografie, che testimonieranno lo straordinario vissuto dell'Arena e coinvolgeranno i visitatori in un viaggio emozionale che nella stagione estiva li porterà direttamente nei camerini degli artisti della stagione lirica. Al progetto, che si inserisce nell'importante intervento di valorizzazione e fruizione dell'Arena avviato nel 2019 grazie al finanziamento di 14 milioni di euro messi a disposizione da Unicredit Banca e Fondazione Cariverona con l'Art Bonus, collabora anche Fondazione Arena, che si è resa disponibile a razionalizzare gli spazi in virtù della realizzazione del museo.

(ANSA).