Diesel: nuova collezione denim "Library" per durare a lungo

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 04 MAR - Diesel ha annunciato il lancio di "Library", una linea di denim responsabile fatto per durare nel tempo, al debutto sul mercato della collezione Primavera/Estate 2022 del direttore creativo Glenn Martens.

Diesel Library - informa l'azienda di Breganze (Vicenza) - incarna un nuovo approccio ad un concetto di design più genderless, portando la sostenibilità al primo posto nella lavorazione. Ogni pezzo è realizzato per minimizzare l'impatto, incorporare cotone proveniente da fonti sostenibili e altri materiali e finiture rispettosi dell'ambiente, come lavaggi e trattamenti pensati per limitare l'uso di acqua e prodotti chimici: pietra pomice alternativa, trattamenti all'ozono e nebulizzazione e tinture minerali. La gamma di capi punta a sopravvivere alle tendenze e a durare per molti anni a venire. Il cast della collezione vede protagonisti la cantante Toni Braxton, con i suoi figli Diezel e Denim; l'attore e cantante tedesco-spagnolo Aron Piper, l'artista, attrice e modella americana Lauren Tsai; la modella e "musa" di Diesel Ella Snyder; e infine il fondatore stesso di Diesel e presidente del Gruppo Otb, Renzo Rosso. (ANSA).