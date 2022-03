Covid: Veneto, trend stabile, +3.918 casi ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 03 MAR - Continuano ad oscillare poco sotto quota 4.000 i nuovi contagi Covid giornalieri in Veneto., Nelle ultime 24 ore i positivi trovati con i tamponi sono stati 3.918 (ieri erano 3.434). Si contano anche 7 decessi. Il totale dei malati da inizio dell'epidemia sale a 1.341.406, quello delle vittime a 13.864. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si abbassa progressivamente la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid in area medica sono 955 (-40), quelli nelle terapie intensive 90 (-3). L'unico indice a subire un leggero rialzo è quello degli attuali positivi, che sono 51.229, 52 in più del giorno precedente. (ANSA).