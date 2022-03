De Sica e Violante Placido in giuria a Cortinametraggio

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 02 MAR - Christian De Sica e Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il regista americano David Warren, la giovane Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice, sono i membri della giuria di Cortinametraggio, festival presieduto da Maddalena Mayneri e giunto alla 17/a edizione, che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo dal 20 al 27 marzo.

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto "MG Production", legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile. Saranno inoltre assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto del manifesto dell'edizione 2022 di Cortinametraggio è Ludovica Francesconi. Il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all'associazione di beneficenza cortinese Emma's Children Onlus