Covid: Veneto, rialzo contagi, +4.447 nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 01 MAR - Rialzo importante dei contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore: sono 4.447 i nuovi positivi, e si registrano anche 19 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.334.054, quello delle vittime a 13.839.

Continua a scendere invece il dato dei soggetti attualmente positivi, 52.380 (-3.974).

Quanto alla situazione dei ricoveri, calano quelli dei malati in area medica, 1.026 (-22), mentre aumentano quelli in terapia intensiva, 99 (+6). (ANSA).