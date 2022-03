Carnevale Venezia: chiude edizione 2022, arrivi da 160 Paesi

(ANSA) - VENEZIA, 01 MAR - Visitatori da 160 nazioni diverse sono giunti a Venezia per l'edizione 2022 del Carnevale, dal titolo "Remember the Future" e che si conclude oggi dopo 18 giorni di eventi e spettacoli diffusi.

Oltre un visitatore su quattro era proveniente dalla Francia (25,61%), seguito poi da britannici (12,79%), spagnoli (11,31%), tedeschi (10,96%) e statunitensi (5,74%). Ma ci sono state presenze anche da Australia, Isole Fiji e Nuova Zelanda.

La giornata con più presenze è stata sabato 27 febbraio, con il picco di 98.000 persone, con tantissime famiglie che si sono distribuite un po' in tutta la città.

"Il grande impegno messo in campo per realizzare in piena sicurezza il Carnevale - commenta il sindaco, Luigi Brugnaro - ha fatto sì che la scelta di fare spettacoli diffusi in tutto il territorio sia risultata vincente. Venezia, rispettando la situazione pandemica in corso, è riuscita a fare da volano per una ripartenza culturale oltre che economica. Un messaggio di speranza per i prossimi mesi, che conferma il desiderio di ripartenza di una città e di un Paese, che vogliono guardare al futuro, proprio come il tema scelto per questa edizione. Grazie ai veneziani e ai numerosi ospiti della Città, dall'Italia e dall'estero, che sono venuti a vivere con noi l'emozione di questo tradizionale appuntamento. Giornate che abbiamo voluto dedicare soprattutto ai bambini e alle famiglie. Un risultato di squadra che vuole essere di buon auspicio per i prossimi eventi e per il quale voglio ringraziare singolarmente ogni persona coinvolta".

Nella speranza che la situazione pandemica permetta che l'edizione del 2023 venga svolta senza restrizioni, Alice Bars, la "Maria" di quest'anno proclamata oggi, sarà protagonista della prossima edizione del Carnevale, che si terrà dal 4 al 21 febbraio 2023. (ANSA).