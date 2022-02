Covid: Veneto, +1.253 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - Forte calo dei nuovi positivi al Covid in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra solo 1.253 contagi (ieri erano stati 2.633). Un dato che, come sempre ad inizio settimana, risente però della minore attività di tracciamento nel giorno festivo. I deceduti sono 3. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.329.607, quello delle vittime a 13.820. Si abbassa con continuità il dato dei soggetti attualmente positivi, 56.354 (- 1.107). Stabili gli indicatori degli ospedali, con 1.048 pazienti ricoverati in area medica, e 93 in terapia intensiva. (ANSA).