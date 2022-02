Zaia, senso di pace non viene capito

(ANSA) - VENEZIA, 27 FEB - "Il tragico momento che l'Europa sta vivendo dovrebbe da solo essere motivo quantomeno di riflessione sul valore della pace. Evidentemente per qualcuno non è così o stenta a capirlo". Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, sottolinea la sua solidarietà per le notizie giunte da Campalto (Venezia), in cui si riporta che la sede del Pd è stata imbrattata con simboli nazisti. "Esprimo i sentimenti di assoluta condanna per quanto successo a Campalto dove qualcuno ha voluto dimostrare che, nella contrapposizione politica - rileva -, è ancora possibile il ricorso all'utilizzo di simboli offensivi per l'umanità intera e che si richiamano a tragedie immani della nostra storia. A nome dei Veneti esprimo la mia solidarietà e riconfermo il rigetto di qualsiasi forma di odio e di violenza politica sia materiale che ideologica".

(ANSA).