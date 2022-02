Carnevale: Venezia, oggi la 'carica' di 93mila persone

(ANSA) - VENEZIA, 27 FEB - Un flusso costante iniziato di buon mattino ha caratterizzato l'ultima domenica del Carnevale 2022 a Venezia. Nel momento di picco nel primo pomeriggio la città ha registrato 93.000 presenze, 22.000 veneti, 29.000 da fuori regione (Emilia Romagna e Friuli in primis) e 43.000 stranieri di 152 nazioni differenti, con francesi, inglesi, spagnoli, tedeschi e statunitensi a rappresentare le comunità più numerose. Particolarmente animate anche le isole di Murano, la capitale del vetro, e Burano, la 'signora' del merletto, collegate con servizi aggiuntivi da parte del gruppo Actv/Avm.

Operativa dal Tronchetto la smart control room, che è intervenuta prontamente in un paio di situazioni per gestire al meglio i flussi, creando sensi unici, coordinando le attività di pulizia di Veritas e le corse bis dei vaporetti, in sinergia con Vela SpA. Una domenica di festa per migliaia di famiglie.

Tantissimi infatti i genitori con i bambini che hanno partecipato numerosi ai tanti eventi diffusi, tra città lagunare, isole e terraferma. Una mobilità favorita dal ponte scolastico che tiene le scuole chiuse fino a mercoledì prossimo, favorendo le gite fuori porta. (ANSA).