Operaio folgorato in cantiere a Vicenza, gravissimo

(ANSA) - VICENZA, 25 FEB - Un operaio è rimasto folgorato stamani, intorno alle ore 9.30, in un cantiere di Terna, a Vicenza. Le condizioni dell'uomo al sono gravissime, per aver ricevuto una scarica ad alta tensione mentre con alcuni colleghi stava lavorando sulla linea elettrica della zona Ovest del capoluogo berico.

Gli operai della società Terna da circa una settimana stanno lavorando per smantellare e spostare una linea ad alta tensione in prossimità del cantiere della "Bretella dell'Albera". Lavori che nel fine settimana comporteranno anche la chiusura del tratto di tangenziale.

A soccorrere l'uomo i Vigili del Fuoco di Vicenza, chiamati per mettere in sicurezza parte del cantiere, e il Suem 118 dell'ospedale San Bortolo. (ANSA).