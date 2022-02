Mostre: 'Prima del tempo' con Antonella Benanzato a Noale

(ANSA) - VENEZIA, 25 FEB - Sarà un'immersione nel colore la visita alla mostra "Prima del tempo - Before time" di Antonella Benanzato che verrà inaugurata sabato 5 marzo 2022 alle ore 17 presso il Palazzo della Loggia del Comune di Noale (Venezia), Sala Egisto Lancerotto, dove rimarrà aperta al pubblico, ad ingresso libero, fino al 13 marzo 2022 (orario venerdì 15-19; sabato e domenica 10-12.30 15-19).

All'apertura ci sarà il saluto dell'artista alla presenza del sindaco Patrizia Andreotti e dell'assessore alla Cultura Annamaria Tosatto. Si tratta, anticipa quest'ultima, di "un'esposizione, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Noale, che racconta il percorso di un'apprezzata ed impegnata artista padovana che da anni lavora sul concetto di suono e colore e a cui la città offre il suo più caloroso benvenuto. Un'esperienza visiva e sensoriale che invito tutti i miei concittadini e concittadine a visitare e che si inserisce all'interno delle numerose proposte dell'Assessorato alle Pari Opportunità in occasione dell'appuntamento Marzo Donna".

Musicista e pittrice, Benanzato porta in mostra 15 opere di cui alcuni ritratti frutto di una riflessione costante sull'effetto del suono sul gesto pittorico. Dalle geometrie iniziali che hanno segnato il passaggio dal figurativo all'astratto, fino al ritorno al ritratto riveduto e corretto nella percezione destrutturata dell'artista. Un lavoro di emersione dell'interiorità dei soggetti ritratti per poi lasciarli in una nebuolosa di colore che ne annulla l'identità somatica.

Spiegando la sua ricerca artistica, Benanzato ha più volte rimarcato il ruolo della musica e del processo sinestetico. "Per me il principio è il suono - evidenzia - suono che diventa colore nella sua forma più pura e creativa, l'elaborazione successiva del processo creativo viene sistematizzata dal cervello che costruisce reti neurali, struttura, definisce, pianifica. Il colore, prima libero, viene poi geometrizzato: si formalizza in quadrato, in cerchio e ogni altra declinazione del linguaggio della matematica. Diventa flusso di coscienza snodandosi in fasci di luce e movimento. La pittura e la musica aprono la porta a dimensioni percettive non ordinarie della realtà, stati in cui è possibile sperimentare e attribuire polarità coscienziali al percorso creativo e introspettivo".

Pittrice astratta informale, fotografa, musicista, giornalista professionista, Benanzato vive e lavora a Padova. Da anni è impegnata in una ricerca tra colore e suono, musica, pittura e movimento coreutico. (ANSA).