Covid: Veneto, ieri 3.578 nuovi casi e 12 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 25 FEB - Prosegue la discesa dei contagi in Veneto, con 3.578 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale a 1.321.538. Il bollettino regionale segnala 12 vittime, con il totale a 13.802.

Scendono anche i dati degli attuali positivi, che sono 60.654, -2.938 rispetto alle 24 ore precedenti. Migliora ancora infine la situazione clinica, con 1.107 pazienti in area medica (-47) e 97 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).