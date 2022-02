Moda: brand Yalea supporta promozione donne in Nigeria

(ANSA) - LONGARONE (BELLUNO), 24 FEB - Yalea, il nuovo house brand del Gruppo De Rigo che si propone di promuovere l'universo femminile contemporaneo sostenendone la libertà di scelta, scende in campo al fianco di "Women for Women International", l'organizzazione umanitaria che dal 1993 si impegna a supportare le donne in otto Paesi del mondo colpiti da conflitti per ricostruire autonomamente le loro esistenze.

Il brand in particolare ha deciso di contribuire al progetto della durata di un anno "Stronger Women, Stronger Nations" in Nigeria. Il programma prevede attività di formazione per le donne, fornendo loro delle competenze spendibili sul mercato del lavoro per mantenere se stesse e le loro famiglie. Le donne insieme acquisiscono la capacità di realizzare e gestire i propri risparmi, imparano a prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, oltre ad acquisire consapevolezza dei loro diritti, formando un gruppo di supporto.

Stronger Women, Stronger Nations comprende formazione sul valore del lavoro delle donne, sui benefici di saper risparmiare, sull'educazione sanitaria di base, sui diritti e sul processo decisionale e sul lavoro di squadra; sviluppo delle competenze di base in materia di calcolo e 40-70 ore di formazione in una professione a scelta; riconoscimento di uno stipendio mensile, accesso ai canali di risparmio, a servizi sanitari e legali; momenti di incontro e contatto tra le donne, in spazi sicuri dove imparare il valore di sostenersi a vicenda.

