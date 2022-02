Imprese Top 500 Vicenza fa il punto sull'economia berica

(ANSA) - VICENZA, 24 FEB - Lo stato di salute delle aziende del territorio e le sfide alle quali sarà chiamata a rispondere l'economia, in un momento assai incerto anche per le turbolenze dei mercati internazionali e l'aumento del costo delle materie prime, è stato al centro della quarta edizione di "Top 500", evento organizzato dal Gruppo editoriale Athesis, in collaborazione con PwC Italia, l'Università degli Studi di Verona e con media partner l'Agenzia ANSA. La giornata di oggi è stata dedicata alla provincia di Vicenza, durante la quale è stato riproposto il tema scelto per l'edizione 2022 dal titolo "First. La città, le imprese, il capitale umano, la sfida del Pnrr", con gli stessi approfondimenti affrontati anche per l'economia delle province di Verona e, domani, di Brescis. La giornata di lavoro, trasmessa in streaming sui siti del Giornale di Vicenza,, è stata imperniata sui bilanci delle 500 aziende leader della provincia berica, in grado di garantire un quadro generale della salute dell'economia locale. Anche quest'anno, viste le restrizioni legate alla pandemia sanitaria, l'evento è stato promosso in versione "all digital" per garantire la sicurezza di speaker, ospiti e staff, ma anche per riconfermare e aumentare gli ottimi risultati dell'anno precedente. L'evento, con l'intervento di numerosi ospiti, è stato condotto dal direttore del quotidiano berico Luca Ancetti. (ANSA).