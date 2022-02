Grosso incendio in un suolificio della Riviera del Brenta

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Un grosso incendio è scoppiato stamani intorno alle ore 8:00 in un capannone della Riviera del Brenta: le fiamme sono divampate all'interno del suolificio Padovano, in via Puccini a Fiesso d'Artico (Venezia).

Il sindaco, a causa dell'odore acre che si è rapidamente diffuso nell'aria, ha consigliato alla cittadinanza di mantenere chiuse porte e finestre.

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, nell'incendio una donna è rimasta lievemente ustionata alle mani. Le fiamme sono divampate mentre stava iniziando l'attività lavorativa. Il rogo ha prodotto un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

I vigili del fuoco, accorsi da Mestre e Mira con 2 autopompe, 3 autobotti, un'autoscala, il carro aria, altri mezzi di supporto e 25 operatori coordinati dal capo servizio e dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato. Sul posto personale dell'Arpav. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici. (ANSA).