Covid: Veneto, +4.111 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Prosegue il calo dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.111 i nuovi positivi (ieri erano 4.593) registrati con i tamponi. I decessi sono stati 13. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.317.960, quello delle vittime a 13.790. Gli attuali positivi scendono a 63.592 (- 813).

Si abbassano i numeri ospedalieri, con 1.154 (-35) ricoverati in area medica, e 98 (-3) in terapia intensiva.

(ANSA).