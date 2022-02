Ricercata per furto, arrestata dai Carabinieri

(ANSA) - TRIESTE, 23 FEB - Nel corso dei quotidiani servizi predisposti in ambito provinciale per il controllo del territorio e di retrovalico e finalizzati, tra l'altro, al rintraccio di latitanti, una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Aurisina ha individuato una cittadina rumena, 36enne, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano per un furto aggravato commesso nel 2012 in quella città. La donna finora era riuscita ad eludere il carcere facendosi trovare sempre in stato interessante. La stessa è infatti madre di otto figli.

Tratta in arresto, è stata condotta al carcere di Venezia dove dovrà scontare 4 mesi di reclusione. (ANSA).